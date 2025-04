Napoli ora è ufficiale torna dal prestito la situazione

Napoli si prepara a riaccoglierlo in squadra, in vista della prossima sessione di mercato: ecco cosa potrebbe accadere.Sul fronte mercato il Napoli di Aurelio De Laurentiis dovrà fronteggiare una serie di situazioni scomode. Se da un lato, infatti, alcune cessioni potrebbero portare nelle casse del club azzurro un bel tesoretto (come quella di Osimhen, ad esempio), dall’altro alcuni rientri a Castel Volturno potrebbero dare fastidio al Napoli.La stagione è quasi giunta al termine, e il Napoli deve rimanere concentrato sia sul fronte campo, dove sta lottando per lo scudetto a cinque partite dalla fine, che sul fronte mercato. Giovanni Manna vuole rinforzare la rosa per arrivare preparato alla prossima stagione, nella quale gli azzurri dovranno quasi certamente affrontare anche la Champions League. Spazionapoli.it - Napoli, ora è ufficiale: torna dal prestito, la situazione Leggi su Spazionapoli.it Ilsi prepara a riaccoglierlo in squadra, in vista della prossima sessione di mercato: ecco cosa potrebbe accadere.Sul fronte mercato ildi Aurelio De Laurentiis dovrà fronteggiare una serie di situazioni scomode. Se da un lato, infatti, alcune cessioni potrebbero portare nelle casse del club azzurro un bel tesoretto (come quella di Osimhen, ad esempio), dall’altro alcuni rientri a Castel Volturno potrebbero dare fastidio al.La stagione è quasi giunta al termine, e ildeve rimanere concentrato sia sul fronte campo, dove sta lottando per lo scudetto a cinque partite dalla fine, che sul fronte mercato. Giovanni Manna vuole rinforzare la rosa per arrivare preparato alla prossima stagione, nella quale gli azzurri dovranno quasi certamente affrontare anche la Champions League.

Su altri siti se ne discute

Infortunio Buongiorno, arriva l'esito degli esami: il comunicato ufficiale del Napoli - Arriva il comunicato ufficiale del Napoli sulle condizioni di Alessandro Buongiorno. Il difensore della Nazionale, che lunedì scorso aveva saltato il match contro il Bologna, si è sottoposto a esami strumentali. Gli accertamenti hanno evidenziato una tendinopatia del muscolo adduttore lungo... 🔗napolitoday.it

UFFICIALE – Tegola Napoli, lesione al soleo per Mazzocchi: salta Inter e non solo - UFFICIALE – Tegola Napoli, lesione al soleo per Mazzocchi: salta Inter e non solo"> L’esterno ex Salernitana si è fermato nell’allenamento di ieri. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione distrattiva: un mese di stop. Il Napoli perde Pasquale Mazzocchi nel momento cruciale della stagione. L’esterno azzurro, come comunicato dal club attraverso una nota ufficiale, ha riportato una lesione distrattiva al soleo della gamba destra durante l’allenamento di ieri. 🔗napolipiu.com

Calciomercato Napoli, accordo confermato: si attende solo l’annuncio ufficiale - Mentre prosegue la corsa scudetto per il Napoli, Manna è già a lavoro per la prossima finestra di mercato: tutto fatto per il difensore Il Napoli si muove con largo anticipo sul mercato e ha chiuso un altro colpo in prospettiva. La notizia arriva direttamente da Alfredo Pedullà, che ha svelato come il Napoli abbia ormai definito l’affare. La società azzurra ha infatti trovato l’accordo per Marianucci, difensore classe 2004, considerato uno dei giovani più promettenti nel suo ruolo. 🔗spazionapoli.it

Ne parlano su altre fonti

Napoli, infortunio Neres: c'è lesione. I tempi di recupero e quando torna; Napoli Basket, ufficiale il ritorno di Pullen: Copeland saluta e va a Verona; De Laurentiis torna a Napoli da Los Angeles: evento domenica mattina, farà quest'annuncio ufficiale; UFFICIALE LBA - Jacob Pullen torna a Napoli: È un posto per vincere, pronto a combattere. 🔗Cosa riportano altre fonti