Eddie Merckx proclama ufficialmente Pogacar come suo erede 8220È quello che mi assomiglia di più8221

Eddie Merckx, convalescente dopo la caduta e l'operazione all'anca, si è soffermato sulle prestazioni di Tadej Pogacar e i suoi rivali. Consegnandogli ufficialmente la propria eredità: "E' il più completo, ciò che sta facendo è incredibile" Leggi su Fanpage.it , convalescente dopo la caduta e l'operazione all'anca, si è soffermato sulle prestazioni di Tadeje i suoi rivali. Consegnandoglila propria eredità: "E' il più completo, ciò che sta facendo è incredibile"

