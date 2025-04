Il look di Elena D8217Amario per la sesta puntata di Amici abito etnico e sandali trasparenti

Elena D'Amario è una delle grandi protagoniste della nuova edizione di Amici di Maria De Filippi, sul cui palco ha debuttato nei panni di giudice. Cosa ha indossato per la sesta puntata? Leggi su Fanpage.it D'Amario è una delle grandi protagoniste della nuova edizione didi Maria De Filippi, sul cui palco ha debuttato nei panni di giudice. Cosa ha indossato per la

Altre fonti ne stanno dando notizia

La nuova primaria Elena Mazza. Alla guida dell’Oncologia all’Uboldo - Elena Mazza è la nuova primaria di Oncologia all’Uboldo. Raccoglie il testimone da Mario Comandè, storico direttore del reparto, in pensione da fine anno. Alla struttura di Cernusco la specialista, che arriva dal San Raffaele di Milano, approda con l’obiettivo "di promuovere ulteriormente i livelli di eccellenza nel campo di Asst Melegnano Martesana". Alle spalle ha un’esperienza di 20 anni. "Con questa nomina – spiegano Roberta Labanca, direttore generale, e Giuseppina Ardemagni, direttore sanitario – prosegue l’impegno dell’azienda per garantire il potenziamento dei servizi dedicati alla ... 🔗ilgiorno.it

Elena Cecchettin: «Turetta, inesperienza senza crudeltà? Se una persona si sentirà autorizzata ad accoltellare 75 volte qualcuno dovremmo ritenerci responsabili» - VENEZIA - Le 75 coltellate che Filippo Turetta ha inferto a Giulia Cecchettin quell'11 novembre del 2023 sono state frutto di inesperienza e non di crudeltà. Questo quanto definito dal... 🔗ilgazzettino.it

Giulia Cecchettin, la sorella Elena: “Sentenza di Turetta segna un precedente terribile” - Elena Cecchettin, sorella di Giulia, critica la sentenza dei giudici che hanno condannato all’ergastolo Filippo Turetta secondo cui non c’è l’aggravante della crudeltà e dello stalking. “Una sentenza simile, con motivazioni simili in un momento storico come quello in cui stiamo vivendo, non solo è pericolosa, ma segna un terribile precedente“, ha scritto la ragazza in una storia Instagram. Filippo Turetta ha ucciso Giulia Cecchettin, con 75 coltellate, l’11 novembre 2023 a Fossò, in provincia di Venezia. 🔗lapresse.it

Approfondimenti da altre fonti

Il look di Elena D’Amario per la sesta puntata di Amici: abito etnico e sandali trasparenti - Elena D'Amario è una delle grandi protagoniste della nuova edizione di Amici di Maria De Filippi, sul cui palco ha debuttato nei panni di giudice ... 🔗fanpage.it