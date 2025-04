Inter Napoli il duello è anche fuori dal campo spunta l’obiettivo comune

anche dietro le scrivanie, il mercato si accende nel finale di stagione.La lotta scudetto si fa sempre più accesa col passare delle ore. Inter e Napoli affronteranno cinque finali, da qui alla fine della stagione, che decreteranno il prossimo campione d’Italia. Una sfida di livello, che al momento vede le due compagini a pari punti in vetta alla classifica.Ma l’obiettivo comune, a quanto pare, non è soltanto quello relativo al campo. Ci sono anche diversi nomi sul mercato che sono finiti sulla lista di entrambe le dirigenze, che quindi sono pronte a darsi battaglia anche dietro le scrivanie.Uno di questi ha avuto una stagione piuttosto travagliata, e nonostante ciò è riuscito ad attirare l’attenzione dei due top club italiani. Si tratta di Lewis Ferguson, che dopo l’operazione al legamento crociato è tornato in campo nei mesi a cavallo tra il 2024 ed il 2025 fino a marzo, quando poi è stato costretto a fermarsi nuovamente a causa di un infortunio muscolare. Spazionapoli.it - Inter-Napoli, il duello è anche fuori dal campo: spunta l’obiettivo comune Leggi su Spazionapoli.it Lotta al verticedietro le scrivanie, il mercato si accende nel finale di stagione.La lotta scudetto si fa sempre più accesa col passare delle ore.affronteranno cinque finali, da qui alla fine della stagione, che decreteranno il prossimo campione d’Italia. Una sfida di livello, che al momento vede le due compagini a pari punti in vetta alla classifica.Ma, a quanto pare, non è soltanto quello relativo al. Ci sonodiversi nomi sul mercato che sono finiti sulla lista di entrambe le dirigenze, che quindi sono pronte a darsi battagliadietro le scrivanie.Uno di questi ha avuto una stagione piuttosto travagliata, e nonostante ciò è riuscito ad attirare l’attenzione dei due top club italiani. Si tratta di Lewis Ferguson, che dopo l’operazione al legamento crociato è tornato innei mesi a cavallo tra il 2024 ed il 2025 fino a marzo, quando poi è stato costretto a fermarsi nuovamente a causa di un infortunio muscolare.

