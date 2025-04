Da esubero a protagonista Saelemaekers e l’errore di mercato del Milan

Saelemaekers, il Milan dovrebbe farsi due domande? Pianetamilan.it - Da esubero a protagonista: Saelemaekers e l’errore di mercato del Milan Leggi su Pianetamilan.it A volte nel calcio la fretta costa cara. E guardando oggi il rendimento di Alexis, ildovrebbe farsi due domande?

Calciomercato Milan, aumentano le richieste per l'esubero! - Calciomercato Milan, aumenta la concorrenza per Alexis Saelemaekers: il belga vorrebbe rimanere alla Roma ma il futuro è tutto da scrivere Come riportato dal Corriere dello Sport, nel calciomercato ... 🔗milannews24.com