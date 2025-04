Quali verdure possono mangiare i gatti

gatti sono carnivori stretti, ma alcune verdure come carote, spinaci, insalata, e altre, possono integrare la loro dieta. Se preparate correttamente, apportano fibre, vitamine e antiossidanti utili alla salute. Leggi su Fanpage.it sono carnivori stretti, ma alcunecome carote, spinaci, insalata, e altre,integrare la loro dieta. Se preparate correttamente, apportano fibre, vitamine e antiossidanti utili alla salute.

