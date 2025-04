Arnaldi a va prendersi il 8220perdono8221 da Djokovic dopo averlo battuto timidezza incredibile

Leggi su Fanpage.it Il tennista italiano mostra grande umiltà e rispetto nei confronti del campione serbo, sconfitto ed eliminato dal Masters 1000 di Madrid. "All'inizio ho cercato di non farmela addosso".

Cosa riportano altre fonti

