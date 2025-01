Quotidiano.net - Yoon Suk-yeol: impeachment e accuse di insurrezione e abuso di potere

Gli investigatori sudcoreani dell'anticorruzione (Cio) hanno raccomandato che il presidenteSuk-, sottoper il maldestro tentativo di legge marziale del 3 dicembre, sia ufficialmente incriminato perdi. Sono i risultati dell'inchiesta di 51 giorni condotta dal Cio e ora consegnati alla procura di Seul che dovrà proseguire il procedimento. Leufficiali, secondo i media locali, sono di "aver guidato un'" e di "di".è il primo capo di Stato sudcoreano in carica ad essere stato arrestato. L'Ufficio investigativo sulla corruzione per alti funzionari, non avendo i poteri per incriminare un presidente, ha riferito di aver richiesto le incriminazioni formali contro il presidente, attualmente sospeso dalle sue funzioni, trasferendo il caso alla procura di Seul.