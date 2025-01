Iltempo.it - "Vortice ultra compatto" in azione: come cambierà l'inverno a febbraio

Manca ancora qualche giorno alla fine di gennaio, ma molti italiani già si informano supotrebbe cambiare il tempo aspesso accaduto negli ultimi anni, ilPolare sarà "decisivo" per le sorti del mese in arrivo e, quindi, per la seconda parte dell'. Parola del team di ilmeteo.it, che online ha pubblicato gli ultimi aggiornamenti. Ma che cos'è UnPolare? Si tratta, scrivono gli esperti, di "un'estesa area di bassa pressione, collocata sopra il Polo Nord e al cui interno è racchiusa tutta l'aria fredda che si produce costantemente sulla calotta artica. Il suo comportamento, continuano, "non è sempre uguale ed è a sua volta influenzato dalle dinamiche troposferiche presenti alle medie latitudini". In questi giorni ilPolare sarà "e solido" e continueremo ad avere "condizioni meteorologiche tutt'altro che gelide".