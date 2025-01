Ilfogliettone.it - Trump lancia appello a Putin per la pace in Ucraina, e rafforza misure di sicurezza ai confini col Messico

In un messaggio postato su Truth Social, Donald, il 47° Presidente degli Stati Uniti, ha rivolto undiretto al leader russo Vladimir, esortandolo a porre fine al conflitto in. “Non sto cercando di danneggiare la Russia”, ha scritto, sottolineando il suo affetto per il popolo russo e il suo storico rapporto con. Ha ricordato il sacrificio della Russia nella Seconda Guerra Mondiale, ma ha avvertito che, senza un accordo immediato, imporrà “alti livelli di tasse, tariffe e sanzioni” sulle esportazioni russe verso gli Stati Uniti e altri paesi.Il respingimento“Facciamo in modo che questa guerra, che non sarebbe mai iniziata se io fossi stato Presidente, finisca! Possiamo farlo con le buone o con le cattive – e le buone sono sempre meglio. È ora di ‘fare un accordo’.