Lapresse.it - Thailandia, entra in vigore legge sui matrimoni Lgbtq+: centinaia di fidanzati si sposano

Leggi su Lapresse.it

di coppieindovrebbero rendere legale il loro stato di coppia oggi, giorno in cui èta inunache concede loro gli stessi diritti delle coppie eterosessuali.L’ta indellasull’uguaglianzaale fa dellail primo Paese del Sud-Est asiatico e il terzo in Asia a legalizzare ilo tra persone dello stesso sesso, dopo Taiwan e Nepal. Si prevede che 300 coppie completeranno le formalità in una giornata di gala in una sala espositiva di un centro commerciale nel centro di Bangkok e che altredi persone si registreranno negli uffici distrettuali di tutto il Paese. Il disegno dithailandese sull’uguaglianzaale, che ha superatombe le camere del parlamento, ha modificato l’articolo 1448 per sostituire le parole “uomo e donna” e “marito e moglie” con “individui” e “partnerali”.