Gqitalia.it - Sinner-Shelton, domani agli Australian Open, ci riporta per un attimo a Wimbledon

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission.Amanti del tennis,è il vostro giorno.scende in campo il meglio del circuito mondiale, con Jannikche incontra l'americano Bene Novak Djokovic vs Alexander Zverev. Preparatevi a una levataccia, ma ne vale davvero la pena.Dove vederee Djokovic-Zverev in streaming, le super semifinali degli2025Sì, perché Novak Djokovic e Alexander Zverev iniziano a giocare alle 4.30 (ora italiana) di venerdì 24 gennaio, seguiti da Jannikvs Benalle 9.30. Puoi seguire entrambi i match in tv e in streaming dall'Italia: la diretta è disponibile su Eurosport (canali Sky 210 e 211), e in streaming su Discovery+, DAZN, SkyGo e Now TV.