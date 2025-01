Ilgiorno.it - Sette abitazioni Aler diventeranno case rifugio per donne vittime di violenza: “Aumentano le richieste di aiuto”

Varese – Eranopopolari,ricoveri sicuri perdi. Regione Lombardia ha appena consegnato le chiavi diappartamento alla rete dei Centri antie delledi Varese: queste rientrano delle 64che, con uno stanziamento di tre milioni di euro, saranno dedicati alla protezione dellesul territorio regionale. Gli alloggi verranno messi a disposizione per un minimo di cinque anni. Il contributo regionale coprirà interamente, per tutto il periodo, il canone di affitto e le spese reversibili. Al termine del primo quinquennio, gli alloggi potranno rimanere a disposizione dei soggetti gestori con un canone di locazione concordato. "Siamo orgogliosi di offrire un sostegno concreto a queste, certi che potrà rappresentare uno stimolo e un sostegno per riprendersi il prima possibile le loro vite lontano da paure e violenze”, sottolinea il presidente della Regione, Attilio Fontana, a margine della cerimonia di consegna delle chiavi che si è svolta nella sededi Varese.