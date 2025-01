Lanazione.it - Scoperta rivoluzionaria nella diagnosi precoce dell'Alzheimer

Perugia, 23 gennaio 2025 – Un bell’avanzamentoricerca sui biomarcatori per la malattia diè stato compiuto dalle ricercatrici e dai ricercatori'Università degli Studi di Perugia. Coordinato da Lucilla Parnetti, il teame sezioni di Neurologia e di Fisiologia e Biochimica del Dipartimento di Medicina e Chirurgia ha sviluppato e validato nuovi test biochimici in grado di diagnosticaremente la malattia. Lo studio, pubblicato sulla rivista Nature Communications, si basa sul rilevamentoa proteina "tau" in una forma modificata detta "tau multi-fosforilata" nel liquido cerebrospinale (CSF) e nel sangue., c'è una cura in grado di rallentare la malattia Le ricercatrici e i ricercatori di UniPg hanno ipotizzato che le forme di tau fosforilate in più partia molecola - multifosfo-tau - possano avere un valore diagnostico superiore rispetto alle ‘forme fosforilate in un unico sito’.