Oasport.it - Sci velocità, doppietta di Valentina Greggio a Salla. Anche Simone Origone in testa alla classifica

Nella prima tappa della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci, andata in scena a, in Finlandia, l’Italia può esultare per lacentrata da, che sale a quota 46 successi in carriera, e per il primo ed il secondo posto ottenuti da, che si ata 60 vittorie nel circuito maggiore.Tra gli uominiha vinto gara-1 con 159,82 km/h, superando i francesi Simon Billy e Bastien Montes, rispettivamente secondo e terzo con 158,98 e 158,91 km/h, mentre è arrivato il 13° posto di Samuele Capello con 145,67 km/h. In gara-2, invece, si è imposto il francese Bastien Montes con 155,57 km/h, che ha preceduto, secondo con 155,14 km/h, ed il ceco Radim Palan, terzo con 155,09 km/h, mentre non è andato oltre il sesto posto il transalpino Simon Billy con 152,80.