Schianto contro un camion lamiere accartocciate | è tragedia

Favaro Veneto, giovedì 23 gennaio – Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina intorno alle 6:30 lungo la strada Triestina, nella località di Ca’ Noghera. Lo sfrontale tra un’auto e unha avuto un esito drammatico: il conducente dell’auto è morto sul colpo, mentre l’autista del mezzo pesante è rimasto illeso.Sul luogo dell’incidente sono intervenute tempestivamente due squadre dei vigili del fuoco provenienti da Mestre. I soccorritori hanno lavorato per mettere in sicurezza l’area e liberare il veicolo leggero incastratoil. Nonostante la rapidità degli interventi, per l’automobilista non c’è stato nulla da fare.La polizia locale ha avviato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente, mentre le operazioni di soccorso hanno causato rallentamenti e code lungo la strada Triestina, generando disagi per gli automobilisti in transito.