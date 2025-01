San Valentino 2025 a Roma come trascorrere una serata romantica

Leggi su Funweek.it

Se già non bastasse, con la sua storia, le cupole e i monumenti, i colli sinuosi, i magici vicoli e gli affascinanti scorci, a creare l’atmosferantica ideale peril giorno di San, ci pensano gli hotel e i ristoranti, con i loro menu e pacchetti esclusivi, a rendere speciale la ricorrenza dedicata alle coppie innamorate.In città, infatti, non mancano le proposte studiate per riscoprire la magia del Sanper tutti i gusti e tutte le tasche. Dall’aperitivo rosso rubino dell’Hotel Hassler, con successiva cena alla carta con sottofondo musicale, all’afrodisiaco menu degustazione dell’Flora Restaurant, che all’interno dell’hotel propone anche un pacchetto con soggiorno in camera deluxe, al viaggio culinario intimo e raffinato proposto dal Mirabelle che, sulla sua terrazza panoramica Adéle, accoglierà gli innamorati per unatra drink esclusivi e vista mozzafiato.