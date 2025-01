Quifinanza.it - Ryanair lascia Roma, nessuna crescita nell’anno del Giubileo e scontro con il Governo

La compagnia aereaha annunciato di essere interessata are lo scalo dio, per meglio dire, a ridurre il numero di aerei da e per la Capitale italiana. Entrando più nello specifico, la low cost rimuoverà nell’estate 2025 uno dei vettori basati nello scalo di Fiumicino, con la riduzione stimata di 100 milioni di dollari di investimento, e non prevede per l’anno unanel traffico di Ciampino. Una notizia fortemente impattante per l’Italia e la sua Capitale, speciedel, che ha alla base unoaperto tra la compagnia aerea e ildi Giorgia Meloni principalmente per quanto riguarda il limite restrittivo imposto ai voli, l’aumento dell’addizionale comunale e dei costi aeroportuali.riduce i voli suLa scelta presa dadi ridurre, o comunque non aumentare, i voli da e perè stata così spiegata da Fabrizio Francioni, Head Communications Italy della società: “– ha detto – rimuoverà un aeromobile basato a Fiumicino a partire dall’estate 2025 e non ci sarà nessun aumento del traffico a Ciampino”.