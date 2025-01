Lanazione.it - Rosa e Vittoria, le due Frida Kahlo dell’Rsa: i loro disegni sono incredibili

Lucca, 23 gennaio 2025 - Ibellissimi e sembra impossibile che siano statea realizzarli., 91 anni, e, 83 anni, hanno scoperto la passione per il colore nell’Rsa La Perla, gestita dal Consorzio Zenit. Qualcuno le ha simpaticamente soprannominate ledella residenza sanitaria assistita, che si trova a Capannori, in provincia di Lucca. Fino a poco tempo fa, non avevano mai preso la matita in mano, tranne alle scuole elementari. Iricordi di fogli e colori si perdevano nel tempo dell’infanzia. Poi, a partire da due anni fa, grazie all’animatrice Dina Maglietta e allo staff della casa di cura, hanno ricominciato a prendere carta e matita in mano. Astati forniti dei fogli con delle figure in bianco e nero, ehanno iniziato a colorare.