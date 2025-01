Pronosticipremium.com - Roma, Perotti: “La vicenda De Rossi andava gestita in altro modo. Totti era incredibile”

Leggi su Pronosticipremium.com

Diego, ex calciatore che ha vestito la maglia delladal 2016 al 2020, ha rilasciato un’intervista a Chiamarsibomber.com. L’attaccante argentino ha raccontato del suo trasferimento in giallorosso: “Vicino a Milan e Inter prima della? Posso confermarti che mi chiamò Roberto Mancini che, all’epoca, era l’allenatore dell’Inter e mi disse che mi voleva come seconda punta, che ero ideale per il suo modulo. Io gli risposi che ero interessato ma alla fine presero Eder. Quindi sono rimasto altri 6 mesi al Genoa finché non è arrivata la“. Su Spalletti e Ranieri: “Sono molto diversi caratterialmente: Spalletti è paragonabile a Gasperini come cattiveria agonistica. Ti spinge sempre a dare il massimo, a stare sul pezzo, a non mollare, ad allenarti forte perché se no non ti fa giocare.