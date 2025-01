Pronosticipremium.com - Roma, ancora una caduta in trasferta: il cammino in Europa League si complica

Ci eravamo abituati fin troppo bene, forse, eppure è bastata un’altra partita inper vedere lacadere di nuovo, in maniera inaspettata. L’1-0 da parte dell’AZ Alkmaar fa parecchio riflettere sulla condizione fisica e psicologica dei giallorossi, che hanno dunque messo a repentaglio il proprioin. Latorna a perdere dopo 4 risultati utili consecutivi, contro un avversario considerato meno motivato e soprattutto alla portata della squadra di Claudio Ranieri. Parrott, però, ha deciso di approfittare dell’unica occasione dell’AZ Alkmaar per festeggiare i tre punti davanti al proprio pubblico, portando i capitolini a dover sperare in unadi alcune squadre per poter ambire quantomeno ai play-off. Questo però sarà possibile soltanto in caso di un pareggio nella prossima giornata contro l’Eintracht e appunto nel caso in cui la classifica rimanesse così.