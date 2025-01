Sport.quotidiano.net - Ricorso congelato e curva chiusa. Imolese, è il momento più difficile

Settimana piuttosto tribolata al Bacchilega, tra ricorsi, squalifiche e anche qualche rimpianto per come le cose sono andate in questo ultimo mese, che può tranquillamente essere definito come il peggiore da inizio stagione per l’. Appena due punti raccolti in quattro partite, anche se l’ultima, terminata 2-2 in casa contro il Cittadella Vis Modena, resta ancora in attesa di essere omologata dal Giudice sportivo, in seguito al reclamo da parte del club per ripetere la gara causa errore tecnico dell’arbitro dopo il rosso a Elefante, estratto nei secondi finali del primo tempo. Così come si legge sull’ultimo comunicato della Lega: "Preso atto del preannuncio dida parte dell’, si riserva decisioni di merito". Una decisione, quella di espellere per doppia ammonizione il difensore rossoblù, contestata pesantemente anche dal ds Savini, sfogatosi duramente nel post della sfida contro gli emiliani ("Ci vuole rispetto, sono 20 giornate che vediamo arbitraggi vergognosi: non ne possiamo più", aveva tuonato domenica al Galli).