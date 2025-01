Juventusnews24.com - Renato Veiga Juve, è fatta per l’arrivo del difensore! Accordo con il Chelsea: novità sulla formula dell’affare. Tutti i dettagli

di RedazionentusNews24, èperdela Torino:sul colpo dei bianconeriIl calciomercatobatte un altro colpo in entrata: èperdia Torino. Il, come riportato da Fabrizio Romano, arriva dalin prestito secco senza alcuna clausola per il riscatto.PAROLE – «Lantus ha trovato l’con ilper ingaggiare! Prestito per € 5 milioni di euro fino a giugno, senza clausola di riscatto, e poi il giocatore tornerà ala fine giugno per la Coppa del Mondo per club.dovrebbe giocare come DC nellantus».Leggi suntusnews24.com