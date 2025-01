Quotidiano.net - Razzie Awards 2025: ecco i film e gli attori peggiori dell’anno

Leggi su Quotidiano.net

Arrivano gli annunci degli Oscar per i migliori, sceneggiatori e supporti tecnicie, contemporaneamente, vengono svelate anche le candidature per i. Si tratta dei contro-Oscar che raggruppano le pellicole più bruttee le interpretazioni. A scegliere i nominati, come avviene per l’Academy, è un comitato, composto – in questo caso – da 1.202 critici e giornalisti che votano per e-mail. Cosa sono iC’è appena da specificare che ialtro non sono che una parodia degli Oscar. La cerimonia di premiazione avviene, infatti, il giorno precedente a quella dell’Academy (quest’anno, la cerimonia si terrà, infatti, l’1 marzo). Il premio per il vincitore consiste in un grosso lampone – ‘raspberry’ in inglese –appositamente realizzato, che ha il valore di circa 5 dollari.