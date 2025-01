Ilgiorno.it - Pratiche online. Ora arrivano i tutor digitali

Addio ansia daon-line, l’amministrazione sempre più in rete prova a non lasciare indietro nessuno. A Concorezzo da oggi entra in servizio ildigitale, l’esperto che ogni giovedì mattina aiuterà i cittadini a portare a termine richieste e pagamenti tramite computer e connessione. Nel suo ufficio, al piano terra del Comune, aiuterà chi ha dubbi o difficoltà nell’accesso e nella gestione informatica di tributi, anagrafe spid, mensa, iscrizione ai bandi. Anche i professionisti potranno ottenere la consulenza. "Non vogliamo che l’innovazione crei una barriera per le fasce più fragili della popolazione - dice il sindaco Mauro Capitanio - Grazie a questa figura preparata al compito da Afol, l’agenzia per il Lavoro, gli utenti saranno accompagnati passo dopo passo nelle loro necessità.