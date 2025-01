Metropolitanmagazine.it - Oscar 2025, nella prossima edizione non ci saranno le esibizioni dei brani candidati come “Best Original Song”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Glivoltano pagina, in particolare per la categoria, tra i momenti più attesi della serata nel corso della quale i cinque artisti in nomination si sono esibiti regalando performance iconiche.A poche ore dall’annuncio delle cinquine in lizza per gli Academy Awards (ore 14:30 italiane), la Presidente degli Academy, Janet Yang ed il CEO Dell’Academy Of Motion Picture Arts & Science, Bill Kramer hanno pubblicato un comunicato rivolto ai membri dell‘Academy, nel quale sono annunciati i cambiamenti per la notte degliche si terrà il prossimo 2 marzo.lettera pubblicata su Billboard si legge checerimonia degli Academy’snon ci sarà spazio per ledei cinque artisti in lizza per la categoria Miglior Canzonee: “Quest’anno la presentazione della categoriasi allontanerà dallelive e si focalizzerà sugli autori dei