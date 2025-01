Agi.it - Omicidio di Meredith, condanna confermata per Amanda Knox

Leggi su Agi.it

AGI - La prima sezione penale della Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dacontro laa 3 anni (già scontata) per l'accusa di aver calunniato Patrick Lumumba. La 37enne, cittadina americana, era finita a processo per avere incolpato Lumumba (estraneo al delitto) dell'diKercher, la studentessa inglese uccisa a Perugia il primo novembre del 2007. Lumumba, innocente, rimase in carcere per 14 giorni. Lanei confronti diera stata emessa, lo scorso giugno, dalla Corte d'appello di Firenze. Il caso era arrivato all'attenzione dei giudici toscani dopo che la Corte europea dei diritti dell'uomo aveva ritenuto violato il suo diritto di difesa negli interrogatori in cui accusò Lumumba. La procura generale della Corte di Cassazione aveva chiesto la conferma dellaa 3 anni emessa in appello.