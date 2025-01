Musica | gli Afterhours all’ottava edizione del Noisy Naples Fest

Leggi su Ildenaro.it

Glitornano in concerto a Napoli per celebrare il ventennale dell’album “Ballate per Piccole Iene”: la band fondata da Manuel Agnelli si esibirà all’Arena Flegrea il 23 luglio, alle ore 21,del. I biglietti per assistere all’unica data in Campania saranno disponibili a partire dalle ore 14 di venerdì 24 gennaio, sui circuiti www.etes.it, mc2live.it/ e www.vivaticket.com/it e nei punti vendita autorizzati. A 20 anni dalla sua prima pubblicazione, “Ballate per Piccole Iene”, uno degli album più iconici e rappresentativi dellaitaliana, sarà ristampato in primavera in un’speciale in uscita per USM / Universal Music Italia. Per l’occasione Manuel Agnelli ha deciso di tornare sul palco con la band di allora, composta da Andrea Viti (basso), Dario Ciffo (violino, chitarra) e Giorgio Prette (batteria).