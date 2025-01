Thesocialpost.it - Moto3, grave infortunio in allenamento per Jacob Roulstone

L’inizio del 2025 si è rivelato più complicato del previsto per. Il giovane pilota australiano del team KTM Tech3, infatti, è rimasto coinvolto in unincidente durante una sessione dia Jerez. Le conseguenze sono state più serie del previsto: una frattura con dislocazione della terza vertebra cervicale.“Venerdì scorso ho avuto un incidente mentre mi allenavo a Jerez”, ha scritto lo stessosui social media. “Ho riportato una frattura con dislocazione della vertebra C3 del collo. Dopo tre giorni all’ospedale di Jerez, sono stato abbastanza fortunato da essere portato con un volo medico fino a Barcellona. Ora sono in ottime mani, mi opereranno tra un giorno o due”.Un duro colpo per il giovane talento, che si stava preparando con grande impegno alla nuova stagione del