Ilgiorno.it - "Motivi personali", Claudio Fina si dimette dal Consiglio

legati al lavoro",sidala due mesi dal patteggiamento per coercizione elettorale con l’aggravante del metodo mafioso. L’ex candidato sindaco di Pioltello in corsa con Forza Italia per il centrodestra che ebbe contatti con il clan in campagna elettorale, era consigliere di opposizione dal 2021. Ma non più da ieri, quando con una lettera di poche righe ha messo fine alla propria esperienza politica in città. La maggioranza gli aveva chiesto un passo indietro da tempo, "una presenza inopportuna", disse in aula, ma lui annunciò la scelta "di continuare a lavorare a testa alta per la città". Era marzo 2023, la prima volta che tornava nel parlamentino dopo gli arresti di "Caino", l’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Milano che a fine 2022 azzerò i vertici della "locale di Pioltello", il clan Maiolo-Manno, e che aveva fatto emergere un interesse delle cosche per le elezioni amministrative vinte poi da Ivonne Cosciotti.