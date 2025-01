Piperspettacoloitaliano.it - Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico a Sanremo 2025, la coppia di Don Matteo torna all’Ariston per “Follemente”

A volte rino. Sempre più vicina la concreta possibilità di rivedere. Oggi possiamo annunciarvi in esclusiva che i due ex protagonisti di Donsaranno quasi sicuramente alla premiere sanremese per il prossimo film di Paolo Genovese intitolato2022, il dialogo degli innamorati che conquistò l’Ariston Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Piper Spettacolo Italiano – Fiction e Serie Tv Italiane (@spettacoloitaliano)si sono esibiti in un delizioso e divertente “dialogo tra due innamorati” durante il Festival di2022. La loro esibizione è stata un omaggio unico e divertente alla musica italiana, con testi e titoli di famose canzoni italiane.