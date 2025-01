Oasport.it - LIVE Sci alpino, Prova discesa Garmisch 2025 in DIRETTA: prova accorciata per alte temperature

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA10.11 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella primadilibera femminile sulla Kandahar di.Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella primadellalibera femminile sulla Kandahar di, valevole per la Coppa del Mondo di sci2024/.Comincia l’avvicinamento a quello che sarà l’ultimo weekend prima degli attesissimi Mondiali di sci: veniamo dal fine settimana trionfale per lo sciitaliano sull’Olympia delle Tofane di Cortina d’Ampezzo con la vittoria indi Sofia Goggia e quella in superG di Federica Brignone.Goggia e Brignone che vogliono mantenere buone sensazioni proprio in vista del Mondiale e vogliono accumulare punti per la classifica generale: in particolare la valdostana è ancora arrabbiata per lo zero fatto nel gigante di Kronplatz dopo aver chiuso al comando la prima manche e vuole mantenere la leadership nella corsa alla Sfera di Cristallo.