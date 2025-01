Tpi.it - L’Italia non fa nulla per fermare la fuga dei cervelli: dal Portogallo uno spunto su cui ragionare

Sevuole continuare a esistere e offrire un futuro alle prossime generazioni non ha scelta: develadei giovani e attrarne degli altri qualificati.o non, meno giovani significa meno crescita e quindi meno futuro.Migliaia di ragazze e ragazzi si formano in Italia, a spese del– si stimano ben oltre 4 miliardi di euro l’anno di spesa pubblica – e poi decidono di trasferirsi all’estero per gli stipendi migliori e le condizioni lavorative più promettenti.Ilha deciso di tentare di tamponare il problema cercando di aumentare temporaneamente gli stipendi agli under35 che decidono di restare o entrare a lavorare nel Paese. I giovani potranno usufruire di fortissimi sgravi fiscali per 10 anni di impiego a partire dal 2025.La strategia del governo portoghese è lineare: più soldi nelle tasche dei giovani per rendere meno conveniente emigrare all’estero.