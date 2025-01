Calciomercato.it - Lazio-Real Sociedad, Baroni davvero nei guai: si fa male un altro titolare e Guendouzi va in ‘difesa’

Leggi su Calciomercato.it

Notizia pessima per il tecnico biancoceleste che deve rinunciare a un giocatore fondamentale, anche in vista del match con la FiorentinaLa situazione dellaprecipita. Un primo tempo da incorniciare contro lacon un 3-0 netto e meritato (con un uomo in più) per la squadra dipur con un’emergenza totale visti i soli quattro giocatori di movimento in panchina, più due portieri e due baby della Primavera.Tavares e(LaPresse) – calciomercato.itPer questo l’infortunio di Nuno Tavares è una notizia pessima per i biancocelesti, costretti a schierare addiritturada terzino a destra con Marusic trasferito a sinistra e Dele-Bashiru a centrocampo. Il portoghese era stato tra i migliori in campo, il suo ko nella corsa Champions in campionato e la sfida con la Fiorentina di domenica diventa pesantissimo.