Ilrestodelcarlino.it - Intrappolati da mesi in casa: “Se interveniamo ci multano”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Premilcuore (Forlì-Cesena) – “Da moltiviviamo come sequestrati in, come se fossimo agli arresti domiciliari”. È il racconto di Emanuela Sola e del compagno Riccardo Fois, che da 12 anni si sono trasferiti da Roma a Premilcuore. Lei è esperta di erbe spontanee, lui gestisce un canale YouTube in cui si occupa di auto d’epoca. “Già in seguito alla prima alluvione del maggio 2023 abbiamo avuto delle importanti frane all’interno del nostro podere, che hanno compromesso totalmente l’unica via di accesso alla nostra abitazione”. Uno smottamento in particolare, infatti, ha ostruito il cosiddetto ‘fosso del Forcone’. A quel punto, le acque che vi scorrono hanno trovato un’altra strada: il viottolo d’accesso alladi Emanuela e Riccardo, 300 metri che collegano la loro abitazione alla strada provinciale.