Secoloditalia.it - Inquinamento luminoso: cos’è, quali sono gli effetti negativi e i possibili rimedi

Di notte, il buio naturale del pianeta è sempre più minacciato dalle luci artificiali. Le città, le strade e le infrastrutture illuminano con una tale intensità da creare una nuova forma di: l’. Questo fenomeno, apparentemente innocuo, ha conseguenze profonde sull’ambiente, alterando il delicato equilibrio degli ecosistemi e il ciclo vitale di molte specie.Glidell’particolarmente evidenti nella fauna selvatica. Gli animali che sievoluti per milioni di anni seguendo il ciclo naturale del giorno e della notte si trovano a dover fare i conti con un mondo dove il buio non esiste più. Gli uccelli migratori, ad esempio, utilizzano le stelle come guida per i loro lunghi viaggi; tuttavia, le luci delle città li confondono, spingendoli fuori rotta.