Il pane fa ingrassare e quali sono le alternative?

Ilè uno degli alimenti più importanti per l’alimentazione globale. Lo è da sempre ed è il simbolo di quello che non si può far mancare nemmeno alle persone costrette a vivere in ristrettezze per motivi di povertà o altri fattori – impossibile non pensare al trattamento ae acqua riservato dalle carceri di un tempo ai loro detenuti, ma anche alle associazioni benefiche comeQuotidiano che hanno identificato come questo alimento una fonte nutrizionale di diritto a tutti. Il tema è appassionante, soprattutto se pensiamo al calo di popolarità dinegli ultimi anni. Messo in discussione dalla dilagante carbo fobia e identificato come un cibo di cui poter fare a meno, è stato inserito nella categoria dei cibi che non vanno d’accordo con la nostra voglia di essere magri, snelli e tonici.