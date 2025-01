Ilfattoquotidiano.it - “Il gesto fatto da mio padre Elon Musk? Chiamiamo le cose con il loro fott*to nome”: la figlia transgender Vivian si sfoga sui social

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Non che i rapporti fossero idilliaci, ma ancheWilson, la 20ennedi, sembra aver voluto prendere le distanze dalcontroverso, ritenuto da molti un “saluto nazista”, che ilhadurante il suo discorso in occasione dell’insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca. Una frecciatina piuttosto velata, che sembra indirizzata nei confronti delche, negli anni, ha definito come un “sudicio maniaco del controllo”, un “narcisista”, un “genitore freddo e assente”.La donna, che da due anni ha scelto di vivere usando il cogdi sua madre, ha deciso di parlare su Threads: “lecon ilfottuto(in inglese, ‘let’s call a spade – picche – a fuc*ing spade’). Specialmente se si trattasse di due picche messe in successione sulla base della prima“, ha scrittoin riferimento, presumibilmente, alcontroverso del