Iodonna.it - Il bellissimo agente dell'FBI Peter Sutherland deve vedersela con spregiudicate spie e nuovi problemi

Leggi su Iodonna.it

Su Netflix è uscita oggi 23 gennaio The Night Agent 2, seconda stagionea serie record (è tra i 10 titoli più popolari di tutti i tempia piattaforma). Basata sull’omonimo romanzo di Matthew Quirk e ideata dal produttore Shawn Ryan (The Shield), The Night Agent 2 si conferma una spy story avvincente tutta azione, telefonate notturne e continui colpi di scena. Al centro del racconto ci sono ancora le imprese del giovane e tosto, coinvolto tra spericolate intromissioni politiche e guerra di. Serie tv e film da vedere su Netflix a gennaio 2025 X Leggi anche › Il ritorno di Cameron Diaz con “Back in Action”, in coppia con Jamie Foxx su Netflix The Night Agent 2, la tramaa serie NetflixDopo aver sventato una cospirazione, salvato la Presidente Travis (Kari Matchett) e trovato la talpa nascosta alla Casa Bianca, l’’FBI(Gabriel Basso) sale di livello e riceve la promozione che si merita.