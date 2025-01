Lanazione.it - I Raspini chiedono i danni. Bufera politica e carte bollate

Leggi su Lanazione.it

Finisce ain tribunale e con una pesante richiesta di risarcimentol’aspra polemicascatenata nel luglio scorso da un comunicato dei capigruppo di maggioranza al Comune di Lucca in cui si prendevano di mira l’allora capogruppo Pd Francescoe il padre Gaetano, affermato notaio. Entrambi hanno infatti presentato nei giorni scorsi una duplice richiesta di risarcimento in sede civile nei confronti del consigliere comunale Lorenzo Del Barga, titolare della mail con cui era stato inviato ai giornali il documento della maggioranza. “L’80% dei compensi per atti notarili (dalle società partecipate del Comune, ndr) sono stati versati allo studio del padre di Francesco- capogruppo del Pd - o a notaio a lui associato”, è una delle frasi incriminate contenute nel comunicato del 10 luglio scorso.