I duetti di Sanremo 2025 | ecco chi canterà con chi

, si sa chi presenterà con Carlo Conti e qualche abbinamento per la serata cover del 14 febbraioma ancora non c’è stata l’ufficialità.le voci che si rincorrono sulla serata più attesa della kermesse canora– La sera di venerdì 14 febbraio è la più attesa della kermesse canora. Si stanno rincorrendo diverse voci sui possibili abbinamenti per ima ancora, salvo qualche eccezione, nessuna ufficialità.E allora scopriamo chicon chi. Il rap di Tony Effe e il timbro di Noemi. Secondo AdnKronos, i due artisti duetteranno insieme sulle note di Tutto il Resto è Noia di Franco Califano.Altro duetto: Clara con Il Volo, come svela Davide Maggio. E ancora, Davide Maggio fa sapere che Bresh duetterà con Cristiano De Andrè. E poi, come è emrerso durante una puntata de La Volta Buona Niccolò Fabi al fianco di Rkomi.