Lapresse.it - Giorno Memoria, a Milano nuove pietre d’inciampo: la storia di Alfredo, morto a 9 anni ad Auschwitz

Tra le iniziative promosse dal Comune diin occasione deldellac’è la posa di 26, che saranno collocate tra il 23 gennaio e il 13 marzo, portando il totale in città a 224. Tra leposate oggi, particolarmente significativa è quella dedicata adWinter, un bambino di soli 9. Il piccolo fu prelevato insieme alla madre, Meta Marie Kuh, e alla nonna, Karoline Meyer, dall’appartamento di via San Felice 12, in zona Porta Vittoria. Tutti furono deportati nel campo di sterminio nazista die nessuno fece ritorno.“La scelta di collocare ledavanti alle abitazioni ha un valore simbolico profondo, perché la casa rappresenta il legame con la vita prima dell’arresto e della deportazione. Questo gesto crea un mosaico diffuso in tutta la città, intrecciando storie uniche e irripetibili”, spiega la professoressa Alessandra Minerbi, presidente del Comitatodi