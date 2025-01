Lanazione.it - Giornata della Memoria, il 27 gennaio la consegna delle medaglie d'onore a 19 cittadini terranuovesi

Arezzo, 232025 –, il 27lad'a 19In occasione, il 272025, si terrà un'iniziativa dal grande valore storico e simbolico a Terranuova Bracciolini, nella sala consiliare (Via Poggio Bracciolini 16/b), alle ore 16.00. La cerimonia, in collaborazione con la Prefettura di Arezzo, prevede ladi 19d'in relazione alle esperienze di deportazione e internamento nei lager nazisti vissute dadurante la Seconda Guerra Mondiale. Sarà un momento di forte significato, in cui la comunità locale avrà l'opportunità di rendere omaggio a chi ha vissuto la deportazione e l'internamento nei campi di concentramento nazisti. Alla cerimonia parteciperanno il Prefetto di Arezzo, Clemente Di Nuzzo, il Sindaco di Terranuova Bracciolini, Sergio Chienni, e Lamberto PipernoComunità Ebraica di Firenze.