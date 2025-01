Spazionapoli.it - Garnacho-Napoli, non è finita: l’ipotesi che fa impazzire i tifosi

Mercatoultimissime- Spunta una nuova ipotesi sull’affareche fa: il retroscena.Ilcontinua a trattare per il sostituto di Kvarastkhelia. Sembra essersi raffreddata nelle ultime ore in particolare la pista per Alejandro Garancho. L’argentino del Manchester United era per netto distacco la prima scelta del club azzurro come colpo in attacco, ma le difficoltà nel trovare l’accordo con i Red Devils hanno convinto ila valutare anche le alternative. Sta prendendo quota, così, la pista per Karim Adeyemi, per cui comunque non ci sarebbe ancora un accordo completo., Manna ci crede ancoraL’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” ha aggiornato in merito alle ultime news su queste due trattative. Secondo il quotidiano, il club azzurro ritiene giusta la propria valutazione del calciatore, che non supera i 55 milioni fra parte fissa e bonus.