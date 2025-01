Metropolitanmagazine.it - Franco Cordova, chi è l’ex marito di Marisa Laurito e perchè si sono lasciati

Leggi su Metropolitanmagazine.it

di, al quale è stata legata per circa un anno, con un matrimonio terminato a distanza di pochissimi mesi.Chi èdiOggi l’attrice sarà tra gli ospiti de La Volta Buona, talk condotto da Caterina Balivo in onda oggi a partire dalle 14 su Raiuno. Un incontro importante nella vita diè stato quello concalciatore. L’uomo classe 1944, in passato sposato con Simona Marchini, è stato per nove stagioni nella Roma, divenendone capitano tra gli anni Sessanta e Settanta collezionando 212 presenze e 9 goal. Nel corso della sua carriera ha militato anche nella Lazio, Inter, Brescia, Avellino, vestendo inoltre per due occasioni la maglia della Nazionale. Nel 2001 arrivava il matrimonio lampo conclusosi dopo soli tre mesi.