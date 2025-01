Ilfattoquotidiano.it - Forte calo delle riserve europee di gas e il prezzo riprende a correre superando i 50 euro al megawattora

Sale ancora ildel gas che, sul mercato di Amsterdam, ha superato i 50al, il 3% in più di mercoledì. Lescendono rapidamente, ciò non pone problemi di approvvigionamento ma significa che, nei prossimi mesi, le operazioni di ripristino degli stoccaggi spingeranno sulla domanda. Il livello medio di riempimentopeo è del 58,5%, a fronte del 64% della settimana precedente. In Germania le scorte sono scese da 69 a 61% (freddo e poco vento), quelle italiane dal 72 al 68%.Ciò significa che i prezzi dell’energia sono destinati a rimanere alti ancora a lungo. Specialmente in paesi come l’Italia, dove il gas è una fonte primaria per la produzione di elettricità. Le quotazioni toccate in questi giorni sono le più elevate da oltre un anno, mettendo in difficoltà sia le famiglie, sia le aziende, soprattutto quelle energivore, come gli impianti siderurgici.