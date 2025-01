Ilrestodelcarlino.it - Eventi estivi, Bertinoro conferma la squadra di organizzatori

che vince non si cambia. L’antico detto sembra trovareche è impegnata, proprio in questi giorni, a definire il calendario deglicon gli stessi attori che, nel corso delle ultime tre stagioni, sono stati capaci di portare nel borgo nomi come Daniele Silvestri, Vinicio Capossela, Alex Britti e Goran Bregovic. Lo scorso autunno era stato pubblicato un bando per la ricerca di enti interessati alla co-progettazione proprio degliche vanno da giugno a fine agosto. Non si chiedeva di presentare un calendario di iniziative con nomi più o meno noti, ma di proporre idee da sviluppare insieme al Comune stesso. A presentarsi sono stati ancora una volta la Fondazione Entroterre, a cui si devono i nomi sopra elencati, oltre a tanti altri, e l’associazione culturale Dai de jazz che negli ultimi anni ha organizzato il ‘Drink’n’Jazz’, portando nomi come Danilo Rava e Tosca ad esibirsi sul Balcone di Romagna.