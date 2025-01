Lapresse.it - Davos, Trump: “Abbiamo ereditato il caos economico da incompetenti”

(LaPresse) “La mia amministrazione sta agendo con una velocità senza precedenti per rimediare ai disastri ereditati da un gruppo di persone totalmente incompetente e per risolvere ogni singola crisi che il nostro paese sta affrontando. Questo inizia con l’affrontare ilcausato dalle politiche fallimentari dell’amministrazione precedente”. Lo ha detto il presidente Usa Donaldin video collegamento con il Forumdi.”Negli ultimi quattro anni, il nostro governo ha accumulato 8 trilioni di dollari in spese inutili che hanno aggravato il deficit, imposto restrizioni energetiche devastanti per il paese, regolamenti paralizzanti e tasse nascoste come mai prima d’ora. Il risultato è la peggiore crisi inflazionistica della storia moderna e tassi di interesse alle stelle per i nostri cittadini e persino nel resto del mondo”, ha aggiunto