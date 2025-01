Ilrestodelcarlino.it - Dai banchi a TikTok: “La mia filosofia in pillole. Ora ho 8mila followers”

Cesena, 23 gennaio 2025 – I social network ricoprono un ruolo ormai centrale e cruciale nelle vite delle persone, ma anche nella promozione pubblicitaria e nella divulgazione culturale. Quest’ultimo utilizzo potrebbe sembrare quasi estraneo alla funzione stessa di social come Instagram o, le cui caratteristiche principali sono la velocità di interazione e lo ’scrollare’, spesso senza troppa attenzione, tra i contenuti proposti da un sofisticato algoritmo. Ma anche uno strumento come, tra i social più in voga nella fascia dei giovani e dei giovanissimi, può trasformarsi in dispensatore di cultura e.. Matteo Verrone, studente 18enne del liceo Fulcieri Paulucci di Forlì, ha pensato proprio a questo, quando lo scorso aprile ha aperto un account suchiamato ’under18’, in cui appunto realizza spiegazioni, analisi e approfondimenti sulla, in ’’ da due o tre minuti a video.