Cremonini la notte più Poetica | Questo è il calcio che amo

Bologna, 23 gennaio 2025 – “Questa sera sei bellissima. Se lo sai che non è finita, abbracciami”. E anche se è finita, per quest’anno, l’avventura Champions, per certi versi è come se tutto fosse iniziato e non poteva essercipiù, martedì, a Bologna. E forse nello sport, nella vita e dunque anche nella musica, davvero non ci sono solo coincidenze. Non è un caso che, dopo la vittoria gloriosa sul Borussia, risuonasse al Dall’Ara – per la prima volta nella competizione europea –, una delle canzoni più amate di Cesare. E non è un caso che “il cantautore ultras”, come si è definito in queste ore, cresciuto da ragazzino in Curva Andrea Costa prima di andare a fare le prove con la band, abbia sperato e gioito con il suo Bologna all’ombra di San Luca. Quel simbolo della città che in Alaska Baby è ora un po’ canzone e un po’ inno, in cui risuona anche la voce di Luca Carboni.